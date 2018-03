YouGo!Plus: „Neu erklärt – Gnade“

Anzeige

Beim Gottesdienst für junge und jung gebliebene Erwachsene YouGo!Plus der katholischen Jugendkirche Samuel am morgigen Sonntag, 11. März, um 18 Uhr geht es um das Thema Gnade. Was sagt beispielsweise der Apostel Paulus darüber? Was macht Gnade aus? Weitere Denkanstöße der interaktiven modern gestalteten Messfeier der Jugendkirche Samuel am Luisenring 33 kreisen um die Fragen: Woher kommt Gnade? Was hat sie mit dem eigenen Leben zu tun? Wie passt sie in das hier und jetzt? Im Anschluss besteht direkt die Möglichkeit, sich für den nächsten besonderen Samuel-Gottesdienst am 15. März um 19 Uhr im „Abendmahlsaal“ des Ostergartens von Jugendkirche und Jugendbüro anzumelden. Denn anders als bei beim YouGo!Plus ist hierfür die Teilnehmerzahl begrenzt. schu (Bild: Samuel)