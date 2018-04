Zehn Jahre „Stiletto“

Anzeige

Welche Frau ist nicht von schöner Mode begeistert? „Ein kleines Stück Italien“ nennt Gabriele Lemcke ihr 2008 eröffnetes Modegeschäft „Stiletto“ selbst gerne. Mit viel Sinn für Stil gestaltete die vor zwölf Jahren in die Rennstadt gezogene Mannheimerin ihr Modegeschäft in alten Mauern eines traditionellen Hockenheimer Bauwerks. Inmitten der Oberen Hauptstraße präsentiert sich hier nun tatsächlich ein wenig „südländische Lebensart.“ In angenehmer Atmosphäre kann man sich umschauen und wird auch gerne typgerecht beraten.

Italienische Mode, Schuhe, modische Taschen, der Saison entsprechende Gürtel, Hüte und weitere Accessoires werden von Gabriele Lemcke bei den Herstellern in Italien und auf Modemessen ausgesucht und ins Sortiment aufgenommen. Es werden keine Massenwaren oder Labels, sondern ausgesuchte Teile in guter Qualität zu einem angenehmen Preis angeboten, teilt „Stiletto“ mit. Ständige Nachlieferungen optimieren das Sortiment und sorgen immer für aktuelle trendige Mode. Findet man heute nicht das Passende, trinkt man einen Espresso und schaut mal wieder vorbei.

Hosen der Firma Stehmann sind ein Geheimtipp, modisch geschnitten, pflegeleicht und super bequem sind sie bis Größe 46 in trendigen Farben und Modellen erhältlich. zg