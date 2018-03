Zeitspuren sehen und spüren

Anzeige

Es ist der Blick für Kleinigkeiten, die Wahrnehmung des Augenblicks und das Fließen mit der Zeit, die an diesem Abend zelebriert und gefeiert werden. Das Entrücken vom Alltäglichen führt geradewegs ins Innere, öffnet Betrachtern die Augen, ehe sie im weiteren Verlaufe der Veranstaltung zu Zuhörern werden, denn im anderen Raum des Kellergewölbes nimmt Michaela Buchheister Platz an einem elektrischen Klavier. Neben ihr steht Christiane Hedtke, ihren neuen Gedichtband „Dieser rasende Puls“ in der Hand. Sie öffnet ihn, blättert kurz und beginnt zu lesen.

Die Weinheimer Lyrikerin erzählt in verdichteten Worten von den Entwicklungen ihrer vielen Ichs, erfindet sich, wie es ihr gefällt und hält dafür „ein Stückchen Freiheit in Händen“. Sensibel übernimmt die Pianistin thematisch den ihr gerade von einem Gedicht gereichten Staffelstab und trägt ihn musikalisch weiter. „Wenn du es nicht fassen kannst, wirst du es auch nicht verlieren“, sinniert Christiane Hedtke über das Glück, und Michaela Buchheister lässt die Melodie vom Vogelfänger aus Mozarts „Zauberflöte“ folgen. Die Anfänge einer Annäherung, lyrisch gut getroffen, strahlen im sonnigen „Here Comes The Sun“ von den Beatles weiter.

Christiane Hedtke dichtet sich durch die Zeit. Im Ruhestand angekommen, erfindet sie sich nochmal neu und weiß die Gegenwart, den Moment, als treuen Begleiter an ihrer Seite: „Ich bin mein Gestern, mein Heute, mein Morgen.“

Am Ende der Beifall begeisterter Zuhörer und nochmal ihr Blick beim Hinausgehen auf eine der unaufdringlich eindringlichen Fotografien. Da ist der von Pflanzen umwucherte Kinderwagen oder die Zitrone in Großaufnahme am Rand des Cocktailglases, die zusammen mit einem erotisch roten zweiten Drink die Lust auf Momente im künftigen Sommer schürt.

„Zeit zum Sehen und Hören“ mit Gedichten von Christiane Hedtke, Musik von Michaela Buchheister und Fotografie von Renate Barth gibt es nochmals am Samstag, 7. April, 19 Uhr, im „Hamilton“ am Weinheimer Marktplatz. dra

