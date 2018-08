Zentimeterarbeit für Lkw-Fahrer

Ein Polizeibeamter misst mit dem Zollstock die verbleibende Breite der Straße zwischen einem Standbein des großen Kranwagens und des Pollers am Rande des Gehwegs. „Kann ich es versuchen?“, fragt der Lkw-Fahrer, der seit gut fünf Minuten in der Weinheimer Friedrichstraße Richtung Hausbrauerei steht und sich nicht traute durchzufahren. Hinter ihm hat sich inzwischen zum Heisenberg-Gymnasium hin eine Autoschlange gebildet.

Es staute sich von allen Seiten am Dienstag Vormittag an der Ecke Friedrich-/Bismarckstraße, zumal unterhalb des Kranwagens auch noch zwei große Umzugswagen standen und deshalb auf einer Länge von rund 70 Metern nur eine Fahrspur frei war. Der Lkw-Fahrer stieg schließlich ein und tastete sich mithilfe des Polizisten im Schritttempo durch die Engstelle, während zwei Kinder mit Rollern den Stau nutzten, um an der Ecke zur Bismarckstraße die Straße zu überqueren.

Die letzten Arbeiten der Wohnbebauung des ehemaligen Musikschulgeländes forderte von vielen Verkehrsteilnehmern Geduld und Nerven, zumal in der Friedrichstraße an der Ecke Hübschstraße und auf der gegenüberliegenden Seite zudem zwei Mini-Baustellen für Einschränkungen im Fahrbahn- und Gehwegbereich sorgen. Sie stammen von Kabelarbeiten der Stadtwerke.

Das Unternehmen ertüchtigt das Stromnetz von der Trafostation an der Stadthalle her und verlegte neue Kabel, um zu verhindern, dass die Stromversorgung in Weinheim durch defekte Bauteile gestört wird

Häufig müssen die Stadtwerke inzwischen Wasserrohrbrüche beseitigen. Ein bekannteres Beispiel war der Rohrbruch in der Prankelstraße am Kerwefreitag, der von den Arbeitern eine Nachtschicht erforderte. Besondere Auswirkungen hat aktuell ein Wasserrohrbruch beim Rodensteinerbrunnen. Betroffen ist dadurch vor allem das Pflaumengässchen. Es ist schon seit einigen Tagen voll gesperrt, und es wird, laut Auskunft aus dem Weinheimer Rathaus, auch noch einige Zeit gesperrt bleiben. Im Zuge des Wasserrohrbruchs muss anschließend die Straßendecke neu gemacht werden.

In der schmalen Lindenstraße scheint sich auch eine Lösung für eine privat verursachte Dauerbaustelle abzuzeichnen. Voraussichtlich am kommenden Montag sollen dort, mithilfe des Weinheimer Tiefbauamtes, Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Eine baulich misslungene Zufahrt zur Garageneinfahrt eines Wohnhauses wurde über einen langen Zeitraum immer wieder verändert, blieb aber störend für den öffentlichen Straßenraum und sorgte für Beschwerden. Nun scheint eine Lösung gefunden zu sein, sodass die dort immer wieder postierten Warnbarken und Absperrbänder verschwinden und die Straße wieder verschlossen wird. dra

