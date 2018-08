Zeugensuche nach Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Weinheim eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Mittwoch, 23.45 Uhr, und Donnerstag, 7.35 Uhr. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Gaststätte. Aus dem Thekenbereich nahmen sie drei Geldbörsen und zwei Kassen mit Bargeld mit. Zudem durchwühlten sie einen Büroraum, ohne weiteres Geld zu finden. Mit einem Safe versuchten sie zu flüchten, was offenbar aufgrund des hohen Gewichts nicht gelang. Mit einer Karre wollten sie den Safe abtransportieren. Da die Karre jedoch samt Tresor am Eingang zurück gelassen wurde, ist es möglich, dass sie gestört wurden.

Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/10030 zu melden. pol

