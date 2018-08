Ziel ist „nur“, oben mitzuspielen

Anzeige

Überraschend gut hat der SV Rohrhof die Niederlage in der Aufstiegsrelegation (1:2 gegen den SV Enosis Mannheim) weggesteckt. Zwar nagte das Ergebnis noch ein paar Tage an Rohrhofs Trainer Daniel Katsch, doch sehr schnell richtete er den Blick nach vorne. „Ein Spiel ist immer tagesformabhängig – und da war Enosis an jenem Tag besser“, erkennt Katsch an.

Auch zum Trainingsstart war das „Bad End“ der vergangenen Spielzeit aus den Köpfen verbannt. Viel mehr beschäftigte sich das Team und das Umfeld mit dem tödlichen Unfall eines Mitspielers. „Das war mehr präsent als der verpasste Aufstieg“, so Katsch. Für sein Team fiel der Startschuss in die Pflichtspielsaison schon deutlich früher als bei der Konkurrenz. Im badischen Verbandspokal buchte der SV Rohrhof nach einem 4:2 nach Verlängerung gegen den SKV Sandhofen die zweite Runde, in der es gegen den Verbandligisten VfR Mannheim ging. Hier schlug sich der SVR 50 Minuten hervorragend und kratzte gar an einer Führung, ehe die Mannheimer ihre Routine aus drei Ligen Differenz auspackten und noch 5:1 gewannen.

Kader SV Rohrhof Trainer: Daniel Katsch (38). Tor: Bastian Orth (31), Benedict Kraus (22/VfB Leimen III). Abwehr: Florian Bopp (26), Markus Greulich (22), Thorsten Kotelmann (32), Stefano Parisi (38), Tobias Termin (26), Dominik Duda (23/SV 98 Schwetzingen II), Andreas Gerling (32/ASV Feudenheim), Pierre Heidicker (25/1. FC Wiesloch), Philipp Stoltz (33/Spvgg 06 Ketsch II). Mittelfeld: Jannik Auer (20), Lucas Bellaid (21), Pasquale Frumusa (24), Diego Gambino (23/Badenia Hirschacker), Jonas Martin (26), Oliver Niemiro (31), Arne Richter (23), Daniel Senn (21). Angriff: Christian Krupp (29), Da-niele Parisi (32), Thomas Weber (32), Michael Bandrowski (26/RW Rheinau). Abgänge: Sandro Machado (Ladenburger SV), Robin Sold (FV 08 Hockenheim), Christian Schleyer (SVR II).

Doch viel schwerwiegender als das Ausscheiden wogen die Ausfälle, die Katsch beklagen musste. „Das, was uns in der letzten Saison weitgehend erspart geblieben ist, hat uns nun in der Vorbereitung mit voller Wucht getroffen.“ Katsch spielt auf die Misere an, die in jeder gespielten Partie einen Langzeitverletzten zu Tage fördert.