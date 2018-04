Zigaretten-Absatz fällt

Anzeige

Der Staat hat zum Jahresauftakt weniger an Rauchern verdient. Im ersten Quartal 2018 wurden Tabakwaren im Wert von 5,9 Milliarden Euro versteuert – ein Minus von 4,7 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum. Grund ist ein fallender Absatz von Zigaretten und anderen Tabakwaren. Diese Daten geben allerdings wenig Aufschluss darüber, wie viel geraucht wird. Doch in mittelfristiger Betrachtung ist der Zigarettenkonsum rückläufig. Pro Kopf rauchte jeder Deutsche 2016 statistisch gesehen 920 Fertigzigaretten und damit rund 100 weniger als noch im Jahr 2012. Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor.