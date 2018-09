Zugvögel-Exkursion im Schutzgebiet

Der Naturschutzbund (NABU) Weinheim lädt zur Zugvögel-Exkursion ins Naturschutzgebiet Waghäusel ein. Am Samstag, 15. September, geht es in die Wagbachniederung, die ihr reichhaltiges Artenspektrum nicht nur den periodisch freiliegenden Schlammflächen, sondern einem ausgedehnten Mosaik aus Schilfflächen, Flachwasserzonen, abgeschiedenen Uferbereichen und landwirtschaftlich extensivierten Flächen verdankt. Treffpunkt ist der Lidl-Parkplatz am Händelknoten um 16.30 Uhr. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Voraussichtliche Rückankunft wird circa 21 Uhr sein. Fernglas und wetterangepasste Kleidung sind mitzubringen. Weitere Informationen unter Telefon 06201/23791 bei Ralf Hilpert. wn

