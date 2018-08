Zum Jubiläum beschenken

Anzeige

Eine Bewertung der vergangenen Saison fällt beim FC Badenia Hirschacker schwer. Eigentlich war der Klub mit der Ambition, in die A-Klasse aufzusteigen, angetreten. Dementsprechend verlief auch die erste Saisonhälfte, ehe in der Rückrunde der Anschluss an Platz zwei flöten ging. FC-Trainer Dennis Hardung gelingt heute der Spagat, die Saison analytisch zu resümieren. „Rein aus sportlicher Sicht haben wir die beste Platzierung seit 2007 abgeliefert. Letztendlich zeigt das nur, dass es weiter aufwärts geht und der Verein sich in die richtige Richtung entwickelt“, so Hardung.

„Für ganz oben fehlen nur noch Feinheiten. Man muss einen klaren Kopf und Ruhe im Team haben und vor allem bereit sein, auch mal Sch . . .. zu fressen.“ Selbstüberschätzung und Ignoranz sowie Kritikresistenz seien am Ende ausschlaggebend gewesen, dass der FC Badenia „nur“ den undankbaren dritten Platz verbuchte.

So., 19. Aug., 12.30 Uhr: TSG Rheinau II (A), So., 26. Aug. 15 ... So., 19. Aug., 12.30 Uhr: TSG Rheinau II (A), So., 26. Aug. 15 Uhr: Spvgg 06 Ketsch III (H), So., 2. Sep., 12.30 Uhr: FCG Friedrichsfeld II (A), So., 9. Sep., 15

Doch die Flinte wirft man bei den „Hirschen“ nicht ins Korn, Hardung hält an seinem persönlichen Plan fest, den Klub wieder in die A-Klasse zu führen.