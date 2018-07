Zumba und Open-Air-Kino

Anzeige

In Oberflockenbach wird es in der kommenden Woche sportlich. Der TV Oberflockenbach lädt vom Mittwoch bis Sonntag, 11. bis 15. Juli, zur diesjährigen Sportwoche auf dem TVO-Sportplatz ein. In einem bunten Programm präsentieren sich die verschiedenen Abteilungen. Mitmachaktionen wie Nordic Walking, Zumba, Open-Air-Kino und eine geführte Mountainbike-Tour laden zum spontanen Teilnehmen ein. Der Chorauftritt des Sängerbundes, die Waldbar Party mit DJ KoMa, sowie die Dritte Offene Völkerball-Ortsmeisterschaft und das Mini-Handball-Turnier runden das Programm ab.

Das Programm der Sportwoche im Überblick:

Mittwoch, 11. Juli: 18 Uhr Handballspiel weibliche C-Jugend,19 Uhr Nordic Walking Treff, 19 Uhr 50 Jahre Damengymnastik, 19.30 Uhr Handballspiel männliche C-Jugend.