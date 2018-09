Zwei Autos beschädigt

Am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr hat sich ein Fahrzeughalter bei der Weinheimer Polizei gemeldet und angegeben, dass sein vor dem Haus in der Kurpfalzstraße geparkter Mercedes vermutlich durch einen Lkw beschädigt worden war. Ein weiterer abgestellter Ford Fiesta wies ebenfalls Beschädigungen auf. Insgesamt beträgt der Schaden an beiden Autos mehrere tausend Euro.

Nach Angaben einer Anwohnerin passierte ein bislang nicht bekannter Lkw-Fahrer die Kurpfalzstraße, hielt nach den Anstößen kurz an, setzte dann aber die Fahrt fort. Sie nahm diverse Firmennamen und ein graues Stoffverdeck wahr. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/1 74 40 45. red/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.09.2018