Zwei Bands spielen bei irischer Nacht

Grüne Wiesen, schwarzes Bier, Songs über Molly Malone und The Old Triangle, einfühlsame Balladen und atemberaubende Volkstänze – das sind Irland und die Blackwater Band um Bandleader Christy O’Neill. Gemeinsam mit der gastgebenden Lützelsachsener Folkband Brothers & Others werden die vier Iren aus Dungarvan am Samstag, 10. November, 20 Uhr im Gemeindehaus St. Marien in Weinheims Weststadt die 14. Auflage der „Irish Night“ musikalisch gestalten.

Die beiden Bands lernten sich vor 19 Jahren bei der ersten Wohnmobil-Irland-Tour von Brothers & Others kennen. So entwickelte sich im Laufe der Jahre eine feste Freundschaft mit zahlreichen Besuchen und Konzerten/Gigs hüben wie drüben. Die Bands werden sich auf der Bühne mit jeweils zwei Sets abwechseln, den Abschluss des Konzerts bildet eine gemeinsame Session, bei der elf Musiker auf der Bühne stehen.

Karten im Vorverkauf

Während der Live-Darbietungen werden Impressionen der Grünen Insel auf den Bühnenhintergrund projiziert, sodass sich das Publikum für einige Stunden auf einem emotionalen Kurztrip über die Grüne Insel wähnt. Schließlich gehören zu einer „Irischen Nacht“ – neben diversen Snacks und anderen Getränken – auch Guinness vom Fass und Irish-Whiskey. Der Saal ist größtenteils mit Tischen und Stühlen ausgestattet. Einlass ist ab 19 Uhr,

Karten kosten an der Abendkasse 14 Euro. Im Vorverkauf gibt es sie für zwölf Euro bei Kopier Point Seydel, Weinheim-West, Ahornstraße 6, an der Esso-Tankstelle Sporer in Lützelsachsen (an der B 3), im Wirtshaus „Zum weißen Lamm“ in Großsachsen (Breitgasse 7) sowie bei Manfred Papp, Lützelsachsen, Brünnelweg 10, Telefon 06201/5 57 25. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018