Zwei, die Grenzen überschreiten

Anzeige

Zwei fantastische Hauptdarsteller und die Bildgewalt des dänischen Newcomer-Regisseurs Janus Metz machen den Sportfilm „Borg/McEnroe“ zu einem fantastischen Sportlerdrama. Metz und Drehbuchautor Ronnie Sandahl erzählen die Tage und Wochen vor dem Wimbledon-Finale 1980 aus der Perspektive zweier Tennis-Legenden: Björn Borg (Sverrir Gunason) und John McEnroe (Shia LaBeouf).

Das Setting gleicht dem einer griechischen Tragödie. Nur mit dem Unterschied, dass es beim ersten Wimbledon-Finale von Björn Borg und John McEnroe nicht um Leben oder Tod ging, sondern nur um den Sieg. Doch was heißt schon „nur“? Der 24-jährige Schwede Borggalt damals als bester Tennisspieler aller Zeiten. Nach vier Wimbledon-Siegen in Folge hätte ihn ein fünfter Sieg zum Rekordhalter gemacht. Im Sommer 1980 fühlte er sich jedoch ausgebrannt und wie in einem Käfig gefangen. Ganz anders der 20-jährige Newcomer und Tennis-Rüpel John McEnroe.

Zwischen Stille und Trubel

Sandahl und Metz springen mit ihrer Erzählung zwischen verschiedenen Zeitebenen. Um die beiden Extrem-Charaktere zu verstehen, sieht man sie auch in zwei verschiedenen Phasen ihrer Jugend – unter anderem dargestellt von Björn Borgs tatsächlichem Sohn Leo. Was an „Borg/McEnroe“ neben den großartigen Schauspielern begeistert, ist die Nähe Metz’ zu seinen fast dokumentarisch ausgeleuchteten Figuren. Viele Szenen sind einfach still, sie zeigen die Spieler bei Alltäglichem. Das Tennis-Match am Ende ist hingegen alles andere als still und bildgewaltig in Szene gesetzt. tsch