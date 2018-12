Zwei große Aufreger

Unmittelbar vor den Weihnachtstagen 2017 wurde am Kreiskrankenhaus Bergstraße ein 85 Jahre alter Patient entlassen – trotz seines schlechten Zustands und gegen den Wunsch seiner Familie. Mit viel Mühe und Not und in erheblicher Anspannung und Eile gelang es der Familie, den Mann kurzfristig in einer Betreuungseinrichtung im Odenwald unterzubringen. Einen Tag später war er tot.

Öffentlich wurde der Vorgang Anfang April 2018, als sich die Hinterbliebenen an die Lokalpresse wandten. Dass sie, wie sie das sahen, genötigt wurden, den sterbenskranken Mann aus der Klinik zu holen, konnten sie nach wie vor nicht nachvollziehen: „Wir möchten nicht, dass andere das auch durchmachen müssen.“

Die Veröffentlichung löste rege Reaktionen aus. Es meldeten sich weitere Menschen, die nach ihren Angaben ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Auch auf Kommunikationsplattformen im Internet wurde die Diskussion geführt. Das Kreiskrankenhaus selbst konnte aus Datenschutzgründen und wegen der Schweigepflicht keine detaillierte Stellungnahme nehmen. Der Ärztliche Direktor Wolfgang Auch-Schwelk verwies in einem Interview allerdings darauf, dass man im persönlichen Gespräch mit den Betroffenen sei und sich im speziellen Fall „einige aus unserer Sicht wesentlichen Details anders darstellen“. Ein Problem mit dem Entlassmanagement jedenfalls habe die Klinik nicht; dies sei entsprechend der Vorgaben klar strukturiert und folge definierten Standards. Auch ein Personalproblem an Feiertagen gebe es nicht: Hier sei man, wie an Wochenenden, mit einer Besetzung ausgestattet, die einen voll funktionierenden Krankenhausbetrieb zulasse.

Noch größere Reaktionen in der Öffentlichkeit löste im Februar ein Streit in Hambach aus. An der Außenfassade der dortigen Grundschule ist eine Christophorus-Figur zu sehen, die das Christuskind trägt. Das aber empfand der Vater eines sechsjährigen Mädchens als Verletzung der weltanschaulichen und politischen Neutralität. Seine Tochter habe sich ausgrenzt gefühlt, Repressalien seien die Folge gewesen.

Unzumutbar, so der Vater, sei für ihn die aus seiner Sicht enge Verbindung zwischen Schule und katholischer Kirchengemeinde Sankt Michael. Beispielsweise sei der runde Geburtstag des Pfarrers in der Schule mit dem Singen christlicher Lieder begangen worden. Die Forderung des Vaters lautete deshalb, die Schule umzubenennen und die Fassadenfigur zu schwärzen bzw. zu entfernen.

Reaktionen von entrüsteten Leserbriefschreibern waren die Folge. Eine geplante Demonstration von Hambacher Eltern wurde auf Bitten der Polizei abgesagt, um die Situation nicht weiter zu eskalieren. Tagelang war die Auseinandersetzung nicht nur in Hambach beherrschendes Gesprächsthema. Eine knappe Woche nach der ersten Veröffentlichung kam dann die Entwarnung: Nach einem Gespräch mit der Elternbeiratsvorsitzenden der Christophorusschule nahm der Vater seine Forderungen zurück und zeigte sich selbst erschrocken über das, was er ausgelöst hatte. Er habe dies so nicht erwartet und nicht gewollt. Ihm sei es nur darum gegangen, dass seine Tochter nicht ungewollt mit Religion in Berührung kommt und es seinen Kindern gut geht.

An der Schule – das war ein konkretes Ergebnis der Auseinandersetzung – will man nun dafür sorgen, dass das Singen von christlichen Liedern und andere mit der Religion verbundene Themen und Aspekte nur noch im entsprechenden Unterricht stattfinden. hol

