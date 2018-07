Zwei Predigtreihen: Wasser pur!

Anzeige

Zum Reinspringen frisch sieht es aus, das Wasser. Gleich zwei Sommer-Predigtreihen widmen sich diesem Element, das für Christen als Wasser des Lebens so viel mehr bedeutet als die chemische Formel H2O. „An Quellen, Brunnen und Seen“ heißt die Predigtreihe in der Neckarstädter Melanchthonkirche vom 29. Juli bis 2. September immer sonntags um 10 Uhr. Der Evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann eröffnet sie jetzt am Sonntag, am 29. Juli um 10 Uhr mit dem Titel „an der Quelle: lebendig und frisch“. Eine Woche später beginnt im Gemeindezentrum Vogelstang die Predigtreihe „Schaut an: Wasser“. Auch dort finden die Gottesdienste sonntags um 10 Uhr statt. Die Predigtreihe beginnt am 5. August mit Synodalpräsidentin a.D. JR Margit Fleckenstein und endet am 9. September. dv (Bild: pixabay)