Zwei verdiente Bensheimer

Bensheim.Georg Stolle hat als Bensheimer Bürgermeister eine Ära geprägt. 30 Jahre leitete er im Rathaus die Geschicke der Stadt – von 1972 bis 2002. In seinen Anfangsjahren zählte Bensheim nicht nur 10 000 Einwohner weniger, sondern war auch meilenweit von der Rolle als führendes Mittelzentrum Südhessens entfernt.

Unter der Ägide von Stolle blühte die heute größte Stadt an der Bergstraße auf. Die Arbeitslosenquote sank, Unternehmen siedelten sich an, im sozialen und kulturellen Bereich wurde vieles auf den Weg gebracht, was heute als selbstverständlich erachtet wird. Anfang August feierte Georg Stolle seinen 80. Geburtstag – im Kreis der Familie, aber auch mit einem Empfang im Rathaus. „Dass wir heute so gut dastehen, ist deinem vorausschauenden Handeln zu verdanken“ bemerkte Bürgermeister Rolf Richter.

Bei den Bensheimern genoss Stolle trotz beruflicher Tiefen wie dem Bauamtskandal großes Vertrauen. Bei der ersten Bürgermeisterdirektwahl 1996 landete er mit großen Vorsprung auf Platz eins.

Den Weinbau geprägt

Ebenfalls seinen 80. Geburtstag feierte in diesem Jahr Heinrich Hillenbrand, der den Weinbau an der Bergstraße fast vier Jahrzehnte lang in erster Reihe mitgeprägt hat. Von 1971 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2001 war Hillenbrand Leiter der Domäne Bergstraße bei den Hessischen Staatsweingütern.

Als weit gereister Experte hält er nach wie vor Vorträge und pflegt seine Kontakte in die weltweite Szene. Als Spross einer Weinbaudynastie wurde er am 23. November 1938 in Bensheim geboren. dr/Bilder: Funck

