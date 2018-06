Zwei Verletzte

Anzeige

Der Fahrer eines Audi A 3 gegen 22.30 Uhr am Donnerstagabend auf der B 38 in Richtung Saukopftunnel gefahren, als er aus bislang unbekannten Gründen die Mittellinie überfuhr und in die Gegenfahrbahn geriet. Hierdurch stieß er nach Angaben der Polizei von gestern seitlich mit einem entgegenkommenden Audi A 5 zusammen, wodurch beide Fahrzeuge abgewiesen und in die Leitplanke geschleudert wurden.

50 000 Euro Sachschaden

Der 24-jährige Verursacher sowie der 28-jährige A 5-Fahrer erlitten hierdurch lediglich leichte Verletzungen, die noch an der Unfallstelle versorgt werden konnten. Die Audis waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Trümmerteile waren auf der gesamten Fahrbahn verteilt, weshalb die B 38 (Westtangente) für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden musste. Die Polizei leitete den Verkehr um. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf rund 50 000 Euro geschätzt. red/pol