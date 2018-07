Zweisamkeit feiert Leben

Anzeige

Sie sind jung, hübsch und singen eigene Schlager im Stil der 70er Jahre - das neue Künstlerduo Zweisamkeit. Patricia Kain und Felicitas Hadzik übertragen die 70er Jahre in den deutschen Pop-Schlager. Vom Klang, von der Kleidung und vom Lebensgefühl. Frisch, fröhlich und mit viel Fantasie.

Dass junge Menschen Schlager lieben, zeigt sich bei jedem Konzert. Dass junge Menschen aber auch neue eigene Schlager singen wollen, ist ebenfalls im Kommen. Aber dass sich zwei hübsche Mädels auf den Weg machen, gemeinsam auf der Bühne die Schlagerwelt zu erobern, ist außergewöhnlich.

Patricia Kain und Felicitas Hadzik haben es die 1970-er Jahre angetan. Das Lebensgefühl, das schon ihre Eltern begeistert hat, spiegelt sich in ihren Liedern wider. Voller Natürlichkeit und Authentizität verpacken Sie die Themen, die Sie in ihrem Alltag bewegen. Sympathisch und chic kommen sie daher und bringen auch mit ihrer Kleidung im 70er-Jahre-Retrostil frischen Wind in die Szene.