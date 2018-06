Zweistündige Wort-Revue

Anzeige

Großartig war seine Persiflage auf Fontanes tapferen Steuermann „John Maynard“, den er in „Mike Lübke, den tapferen Berliner S-Bahn-Fahrer“ umwandelte. Ebenso originell analysierte er alte Redensarten. „Wer ist denn nun dieser liebe Herr Gesangverein oder wie holt man eine Kuh vom Eis?“

„Ich sehe was, was du nicht siehst“

Direkt aus Weinheim kamen gleich zwei szenenbekannte Slammer. Die frisch gebackene Abiturientin Elisa Herzig de Almeida las von überfüllten U-Bahnen, in denen sich Körper an Körper drängt und einem Großstadt-Orchester aus Autohupen und Pfennigabsätzen. Ebenso unterhaltsam schilderte sie ihre Erfahrungen beim Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Karsten Hohage alias „Grohacke“, mit 50 „dienstältester Poetry-Slammer“, nahm sich die absurden Typen und „Typistinnen“ vor, die nachts mit Stirnlampe Kröten über die Fahrbahn tragen. Dass die Rettungsaktion auch mit Delphinen möglich ist, bewies Grohacke den Verdutzten.

Nachdenklich stimmten hingegen seine „Erinnerungen eines Mannes in den besten Pegida-Jahren“. Svea Groß aus Hamburg bezeichnete sich als „Traum der sorgenfreien Eltern“. Sie performte ihre lyrischen Texte über sympathische Fernseh-Moderatoren, Lippen, die nach Bepanthen schmecken und stellte fest, dass man sich nicht jung fühlen kann, wenn man noch nicht alt war.

Der Bochumer Slammer Jan Philipp Zymny widmete sich unsinnigen Begrüßungsfloskeln wie „Hallo“ oder „Wie geht’s?“ und las seine schräge Bewerbung als Slammer am Bochumer Schauspielhaus, bei der er Gefühle und Rollen anbot, die es noch nicht gibt. Wie den genervten Nachbarn in der Balkon-Szene von „Romeo und Julia“. Ein wenig auf verlorenem Posten stand der im Programm angegebene Mann an Mixer und Plattenspieler, DJ „Zauberer von Oes“, dessen Beschallung in den lautstarken Gesprächen völlig unter ging. So manchem Fan der Slam-Szene fehlte an diesem Abend der Wettkampf-Gedanke und die damit verbundene Abstimmung der Zuschauer über den besten Performer.

In Anbetracht der großen Resonanz wird es sicherlich eine Fortsetzung des Poetry Slams in der Volksbank geben, dann hoffentlich mit „Slam“. Das deutete Vorstandsprecher Carsten Müller schon in seiner Begrüßungsrede an. Die abschließende skurrile „unendliche Geschichte“, mit einem Wort pro Zuschauer, sollte auf jeden Fall wieder dabei sein. rav

