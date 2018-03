„Zwirnswurst-Attacke“ auf Franz Kain

Anzeige

Franz Kain wehrt sich gegen die Vorwürfe. „Ich mache keinen Wahlkampf für Just! Es gab lediglich eine Anfrage bezüglich einer Filmproduktion“, beteuert Kain. Die Vorwürfe seien „lächerlich und würde ja bedeuten, dass wir für jemanden Partei ergreifen“, sagt er weiter. „Wir relativieren in unserem Programm alle Kandidaten: Stella Kirgiane-Efremidou, Carsten Labudda, Simon Pflästerer, aber auch Manuel Just. Das ist eine Pflichtaufgabe für einen Kabarettisten“, betont Kain.

Den Zuschauern bei der Spitzklicker-Vorstellung in Großsachsen drängte sich allerdings schon der Eindruck auf, dass Kain es mit Just besonders gut meinte. Das Publikum habe sich über die „Lobeshymnen“ auf Just gefreut, heißt es in einem Bericht unserer Zeitung.

Erfahrung im Wahlkampf

Und Erfahrung in Sachen Wahlkampf hat der Moderator, Kabarettist und Kulturveranstalter (Alte Druckerei) Franz Kain auch. Vor 16 Jahren unterstützte er erfolgreich den amtierenden Oberbürgermeister Heiner Bernhard, schuf unter anderem dessen Slogan „Mittendrin – Am Puls der Stadt“.

Auf der Bühne der Alten Druckerei am Sonntagabend konterte Kain den Auftritt von Pflästerer mit einem Insider-Gag. „Da lehnert sich einer ganz schön aus dem Fenster“, sagte er in Anspielung auf das enge Verhältnis zwischen Pflästerer und WL-Stadtrat Dr. Michael Lehner. Dieser saß am Sonntagabend ebenfalls im Publikum.

Wie auch immer: Kain hat Pflästerer immerhin eine Wahlkampf-Idee geliefert. Der OB-Kandidat schreibt, Kain sei der Meinung, „wenn ich den Einzug in das Rathaus schaffen würde, würde es unsere gute Zwirnswurst an Kerwe für umme geben. Das ist natürlich nicht der Fall.“

Aber er gibt ein Wahlversprechen ab: Sollten ihn die Weinheimer zum OB wählen, dann werde sein erster Arbeitstag der 13. August, der Kerwemontag sein. „Ich verspreche also, dass zur Feier dieses Tages zwischen 12 und 18 Uhr die ,Original Pflästerer Zwirnswurst‘ tatsächlich für umme sein wird.“ Dafür bürge er mit seinem Namen.

Den Wahlkampf von Manuel Just managt übrigens Bernhard Kück, der die Agentur punto design mit Sitz am Hutplatz betreibt. Details will er aktuell noch nicht verraten. „Aber wir planen, vor Ostern damit an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagt Kück. vmr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018