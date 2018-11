Zwischen Comedy und Tiefgang

Sie ist das Pulverfass mit dem roten Haar, er der Fels in der Brandung. Die Rollen sind klar verteilt bei den „Twotones“, diesem musikalischen Duo aus der Kurpfalz, das in der „Alten Druckerei“ längst bekannt ist. Am Freitag stellten Anna Krämer und Rainer Klundt einmal mehr unter Beweis, dass sie ihren festen Platz in der regionalen Kulturszene einnehmen. Es ist ein gehaltvoller Abend, getragen von niveauvollem Chanson, energiegeladenem Musikkabarett und urkomischem Schauspiel unter dem Titel „Der Himmel ist oben“.

„PopChansonCabaret“ nennen sie selbst ihre Darbietung. In ihrem aktuellen Programm spüren die beiden der verlorenen Zeit hinterher, der verflossenen Liebe und der vergangenen Jugend. Dabei spielen sie geschickt mit der Klaviatur der Gefühle und treffen meist damit den richtigen Ton bei einem Publikum, das den Tiefgang schätzt, aber auch gerne herzhaft lacht über das komödiantische Talent der Mannheimer Sängerin, die dadurch gerade den inhaltsschweren Songs eine gewisse Leichtigkeit verleiht.

Charme und Selbstironie

Mit derbem Charme und einer sympathischen Selbstironie „babbelt“ sich Anna Krämer in Mundart durchs Programm und schafft nicht allein dadurch Nähe zum Publikum. Auf der Suche nach einem neuen musikalischen Begleiter für die „Welttournee durch die Pfalz“ fühlt sich so mancher angesprochen. Rainer Klundt am Piano nimmt es gelassen. Von einem Triangel-Spieler wird er kaum zu ersetzen sein. Greift er einfühlsam in die Tasten, kann sie ihr breites Repertoire voll ausspielen. Die „Alte Druckerei“ vibriert förmlich vom Klang der Stimme Anna Krämers, die sie punktgenau einsetzt.

Ihre Gesangs- und Schauspielausbildung erhielt Krämer in New York, unter anderem am „Lee Strasberg Theatre Institute“, sowie bei Mary Ann Seibel in Mannheim. Das brachte ihr zahlreiche Hauptrollen in Musicals verschiedener Stadttheater und im Capitol Mannheim ein.

In Weinheim packt sie die Rockröhre ebenso aus wie die Operndiva. Stilsicher marschieren die „Twotones“ durch alle musikalischen Genres, die sie dem Publikum nicht immer leicht verdaulich servieren. Der Song „Ach, Liebling“ kommt als Ballade mit Polka-Ansätzen daher, ein Hybrid sozusagen, der sinnbildlich für den Inhalt steht. Geht die Liebe, wird sogar gejodelt.

Dann wieder zeichnet das Duo Bilder voller Melancholie die Texte niveauvoll und im Einklang mit der verzaubernden Musik. Für Gruselstimmung und so manches Fragezeichen in den Gesichtern sorgt das Lied „Zirkus des Grauens“, eine sarkastisch-böse Parodie auf den Berufsstand Lehrer.

Lied über raffgierige Banker

Aber die „Twotones“ können auch politisch. Das heitere Beruferaten findet seine Fortsetzung in einem schroffen Lied über raffgierige Banker, die die Welt regieren. Die Frage nach dem Programmtitel klärt schließlich der gleichnamige Song „Der Himmel ist oben“ auf kämpferische Weise. Hier machen sich die „Twotones“ kurz mal bereit für die universelle Unendlichkeit und geben ihren Zuhörern den wichtigen Tipp: „Schauen Sie immer nach oben, sonst sehen Sie die Sterne nicht.“ Dann wieder nimmt Anna Krämer das Publikum mit auf ihre ganz persönliche „Reise nach Innen“ mit ganz unterschiedlichen Stationen im Kloster, auf dem Jakobsweg und im Stuhlkreis. Dabei will sie doch im Grunde nur eins: lieben und leben, auch wenn das einen enormen Spagat verlangt.

Die Zerreißprobe für ihre Formwäsche liefert sie gleich dazu. Das sind dann die urkomischen Momente, die den Abend dann auch zur Show machen. Die kräftig herbeigeklatschte Zugabe der „Twotones“ schlägt deshalb in die Comedy-Kerbe. Unter dem Namen „Ollwer und Dollwer“ lassen es die beiden als Gebrechliche im Altenheim nochmal richtig krachen. Da kommt endlich auch der sonst so zurückhaltende Pianist in Wallung. Das blonde Haar fliegt ebenso wie das goldene Jackett – trotz Grießbrei und Katheder. i.k.

