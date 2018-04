Zwischen Loyalität und Wahrheitsliebe

Anzeige

Die letzten Wochen des Jahres könnten für Polizeipressesprecher Yoshinobu Mikami kaum mehr Stress bedeuten. Der Presseclub rennt ihm die Tür ein, weil man mit der Informationspolitik der Polizei unzufrieden ist. Er erhält den Auftrag, den Besuch des Generalinspekteurs der Nationalen Polizeibehörde aus Tokio vorzubereiten. Und seine Tochter ist vor einigen Monaten weggelaufen und noch immer nicht wieder aufgetaucht.

In Hideo Yokoyamas erstem ins Deutsche übersetzen Thriller „64“ bilden die Kriminalfälle den Rahmen eines gesellschaftlichen Porträts in den Reihen der Polizei der fiktiven Präfektur D. Er konfrontiert den Leser mit den Strukturen, die hinter den Kulissen die Gesetzeshüter dirigieren. Mehr als einmal lässt er sie an den lauteren Motiven der einzelnen Kriminalbeamten zweifeln. Yokoyamas Hauptfigur Mikami ist ein Inspektor, der sich als Ermittler im Kriminaluntersuchungsamt (KUA) einen Namen gemacht hat. Seine Beförderung war nur noch eine Frage der Zeit. Doch der fürs Personal zuständige Inspektor hat noch eine Rechnung offen – Mikami wird zwar befördert, aber in die Verwaltung, in die unbeliebte Rolle des Leiters der Pressestelle. Die beiden Bereiche Verwaltung und KUA misstrauen einander, doch noch mehr misstrauen sie der Presse.

Vertrauen in Institutionen leidet

Wenige Wochen vor Weihnachten sieht sich Mikami mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Seine Tochter wird vermisst. Die Zeitungen rebellieren gegen die lückenhaften Daten, die sie über einen aktuellen Fall bekommen. Und er soll dafür sorgen, dass der Vater der vor 14 Jahren entführten Shoko Amamiya den Generalinspektor aus Tokio empfängt. Doch dieser lehnt ab.