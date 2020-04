Falschaussage der Bahn

Zum Artikel „Riedbahn-Ausbau in Mannheim: Nach der Buga soll’s losgehen“ vom 18. März:



In Zeiten der Coronakrise fällt es schwer, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, aber Infrastruktur wird Corona überdauern, und Falschaussagen werden durch Wiederholung nicht wahrer. Die Aussage der Bahn, die Modernisierung der Riedbahn habe „nichts mit der Steigerung des Güterverkehrs zu tun“, die schon oft getätigt wurde, ist eine solche Falschaussage: Bereits 2016 steht die Zweigleisigkeit dieses Abschnittes im Bundesverkehrswegeplan als Teil des Projektes „Korridor Mittelrhein – Zielnetz I“, das die ICE-Strecke Frankfurt-Mannheim mit umfasst und dem die Güterzugzahlen um 250 pro Tag zugrunde liegen.



Moralische Unverfrorenheit



Die Bahn arbeitet also seit mindestens vier Jahren wissentlich mit falschen Zahlen, was die 154 prognostizierten Güterzüge täglich darstellt. Zudem ist die Bahn offenbar nicht in der Lage, die laufenden Untersuchungen und Verhandlungen zu weiteren Gleisen im Bereich Mannheim und südlich davon in ihre Projektpläne zu integrieren. Mit einem Tunnel durch Mannheim sähe die Lage völlig anders aus, da man dann mit einer Güterzugzahl nahe Null auf der Riedbahn planen könnte.

Das Festhalten an der moralischen Unverfrorenheit, 250 Güterzüge täglich und mehr (nach 2025) durch ein Stadtgebiet zu planen, bleibt auf jeden Fall beispiellos. Hoffen wir, dass es Mannheim, der Region und den Bürgern auf politischem Weg gelingt, solch eine krankheitstreibende und städteplanerisch katastrophale Planung zu verhindern.



Gunter Mair, Mannheim

Originalartikel unter https://bit.ly/3byhaOD