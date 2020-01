Familien-Musical "Fabi & Mo": Die Liebe - ein Heilsbringer wahrer Freundschaft

Mannheim.Wahre Freunde zu finden, ist in einer Zeit des sozialen Zwangs zwischen digitaler Selbstoptimierung und analogem Druck nicht unbedingt leichter geworden. Dass sich an einem Sonntagnachmittag dennoch hunderte Familien in einem am Ende nahezu ausverkauften Mannheimer Capitol versammeln, darf man daher durchaus als Besonderheit betrachten. Zumal es den Kindern und Jugendlichen in den Reihen an Smartphones und der dazu passenden Selfie-Kultur keineswegs mangelt. Wie eindrucksvoll „Fabi & Mo“, Stephan Ullmanns neues Musical dennoch besteht, spricht für sich und die Kraft von ewigen Themen der Menschheit, die kein Verfallsdatum kennen.

Zumal das gut 90-minütige, bestens familientaugliche Musiktheater seine Themen keineswegs profan verpackt. Denn der Leuchtvogel Fabi (Dominik Steegmüller) kommt zwar im prachtvoll kolorierten Federkleid daher – aber so echt seine Freude an Natur und Idylle in ihm wohnt, so sehr plagt ihn auch die Melancholie der Einsamkeit. Da kommt die junge Prinzessin Mo (Kati Sommer) gerade zur rechten Zeit. Denn der schrillen Brautmode im goldenen Käfig des eigenen Schlosses ist sie längst überdrüssig und fällt Fabi im Meer aus Blumen, Tieren und Naturwesen ganz zufällig in die Arme.

Dass die beiden einander, ganz freundschaftlich, verstehen, verwundert kaum. Denn fernab der großen Liebe tritt mit gegenseitiger Empathie eine Fürsorge auf den Plan, die viel wärmer wirkt als jeder Kuss. Zumal Wurm Würmli (Constantin Wenning), Libelle Libbi (Romy Ullmann) und Frosch Franki (Oliver Scheiring) nur darauf warten, den Enthusiasmus der Zwischenmenschlichkeit laut nach draußen zu rufen („Heut ist ein sonniger Tag“).

Gäbe es da nicht den aufgeplusterten Vogelchef Diego (Stephan Ullmann), der zur Steigerung des eigenen Marktwertes nach einer Farbauffrischung verlangt: Es wäre alles gut. Doch so müssen Pissy Cat (Susan Horn) und ihre fauchigen Farbräuber ausrücken, um Fabi pünktlich zum nächsten Regenschauer zu entführen. Dass die Angst nicht nur Fabi selbst, sondern auch die zarte Mo überkommt, als die feisten Diebe den exklusiven Farbspender bei Blitz und Donner von dannen führen, ist da nur konsequent. Eine Spannung, die kongenial auch auf das Publikum übergreift, um Kinder und Eltern gleichermaßen zu fesseln.

Einerseits, weil Regisseurin Pia Scheiring die Rettung bei aller fröhlichen Opulenz keineswegs zum Kinderspiel erklärt. Zum anderen aber auch, weil regionale Ausnahmetalente von Rino Galiano (als Baum Umbro) bis hin zu Nicole Hadfield (als Spinne Lilli) diesem Nachmittag so unerhört viel gesangliche Qualität verleihen, dass jeder Jubel zum glücklichen Ende hier mehr als angebracht erscheint. Und so darf man sich wünschen, dass die Premiere dieses neuen Glanzstückes eines Musicals nur der Beginn eines Reigens zahlreicher weiterer Aufführungen werden wird. Diese in jeder Hinsicht überlegte und tief bewegend gespielte Produktion hätte sich jede weitere Zuneigung redlich verdient. mer