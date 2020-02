Feudenheimer Au: Bisher rund 280 000 Euro Kosten für Kleingärten

Mannheim..Vor dem Stopp der Arbeiten hat die Stadt Mannheim für den Bau von 26 Ersatzkleingärten in der Feudenheimer Au rund 280 000 Euro ausgegeben. Für den Fall, dass die Stadt die Fläche in dem Landschaftsschutzgebiet wieder in den ursprünglichen Zustand herstellen muss, kämen noch einmal 85 000 bis 95 000 Euro hinzu. Das sagte Stadtsprecher Ralf Walther auf Anfrage dieser Redaktion. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe hatte die Stadt Ende Januar aufgefordert, die Arbeiten aus naturschutzrechtlichen Gründen einzustellen (wir berichteten).

Laut Walther hat die Verwaltung den Vorgang noch nicht abschließend geprüft. Die Stadt sehe aber die Situation teilweise anders als das RP. Man spreche deshalb nicht von einem Baustopp, sondern von einer Bauunterbrechung.

Etwas mehr als die Hälfte des bisher ausgegebenen Geldes entfalle den Angaben zufolge auf die Arbeiten an Bauwegen, Leitungen und Schächten sowie auf den zeitweiligen Stillstand, verursacht unter anderem wegen der notwendigen Kampfmitteluntersuchung.

Die Stadt hatte in der Au im November 2019 begonnen, 26 Kleingärten im Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au zu bauen. Sie sollten 26 Gärten in der Anlage des Kleingartenvereins Mannheim-Feudenheim ersetzen. Diese müssen weichen, weil die Stadt an dieser Stelle einen Radschnellweg bauen möchte. Gegen den Bau legte der BUND Widerspruch ein. Der Radschnellweg soll wesentlicher Bestandteil des Grünzugs Nordost werden. Mit ihm sollen die nordöstlichen Stadtteile an das Zentrum angeschlossen werden. Ziel: Menschen, die bisher mit dem Auto unterwegs sind, zum Umsteigen auf das Rad zu animieren.

Der Bezirksbeirat Feudenheim kritisiert, die Stadt würde Grünzug und Buga wegen Zeitdruck mit der Brechstange planen. Dies verringere die gesellschaftliche Akzeptanz jeglicher Planung und schüre Zweifel an deren Legitimität. Er fordert nun, dass das Planfeststellungsverfahren zurückgerufen und neu aufgerollt werden müsse.