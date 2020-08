Feuer im ehemaligen Bahnwärterhaus - Brandstiftung vermutet

Schwetzingen.Ein Feuer am Donnerstagabend im ehemaligen Bahnwärterhaus in Schwetzingen ist vermutlich vorsätzlich gelegt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Fußboden des Hauses in der Werkstraße gegen 20 Uhr in Brand, Zeugen meldeten, dass Rauch aus dem Haus nach außen dringen würde. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen, bevor es sich auf das ganze Gebäude ausbreiten konnte. Nach ersten Ermittlungen zündeten Unbekannte einen Papierstapel unterhalb des Daches an, von dort breitete sich das Feuer auf dem Fußboden aus. Über die Höhe des Schadens kann die Polizei noch keine Auskunft geben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06202/288-0 zu melden.