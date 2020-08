Feuer in Mehrfamilienhaus - zwei Personen verletzt

Mannheim.Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lindenhof am Mittwoch sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, brach aufgrund eines technischen Defekts an der Stromzufuhr zu einem Kühlschrank gegen 14 Uhr ein Feuer im Erdgeschoss des Gebäudes in der Ludwig-Beck-Straße aus. Ein Nachbar konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher eindämmen, bevor die Feuerwehr den Brand vollständig löschte. Die 82-jährige Bewohnerin sowie der 74-jährige Nachbar wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und benötigten anschließend keine weiteren Behandlungen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 10 000 Euro an.