Feuerwehr befreit 83-Jährige aus Auto

Heddesheim.Ein kurioses Bild bot sich den Einsatzkräften am Wochenende in Heddesheim: Dort hat die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen eine 83-jährige Frau aus ihrem auf dem Dach liegenden Auto befreit. Nach Polizeiangaben kam die Frau in der Fichtenstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Weshalb der rote Renault Clio auf dem Dach lag, ist unklar und wird weiter ermittelt. Die Feuerwehr Heddesheim war mit zwölf Mann im Einsatz und befreite die Frau in einer „Crashrettung“. Ein hydraulischer Rettungsspreizer war vor Ort, kam aber nicht zum Einsatz. Die 83-Jährige konnte durch die verbogene, teilweise geöffnete Autotür herausgezogen werden. Mit leichten Verletzungen wurde sie zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 8000 Euro.