Fischbörse der Aquarienfreunde

Mannheim.Reisen in exotische Länder fallen derzeit wegen der Corona-Pandemie weitgehend flach. Aber ein bisschen exotisches Naturerlebnis versprechen zumindest die Aquarienfreunde Mannheim – bei ihrer Fischbörse am Samstag, 22. August. Von 9.30 bis 12 Uhr zeigen sie in ihrem Vereinsheim in der Uhlandstraße 8 in der Neckarstadt eine große Auswahl an wirbellosen Tiere. Zu sehen sind beispielsweise Krebse aus den USA, Garnelen aus Asien, Salmler aus Südamerika, Barben aus Südostasien, Buntbarsche aus Afrika und Südamerika oder lebendgebärende Fischarten aus Mittelamerika.