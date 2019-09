Flammender Klima-Appell auf dem Marktplatz: „Ihr Freitagswürstchen, ihr kämpft vergebens“

Mannheim.Eindringlich schildert Organisator Thomas Reutter vom Mannheimer Kulturkollektiv „Industrietempel“, was sich jüngst nachts mitten am Marktplatz mitten in Mannheim ereignet haben soll. Da sei Blaulicht gewesen. Grelles Licht. Chaos. Mittendrin eine junge Frau mit auffälligen Zöpfen. Sie habe im Korb einer Feuerwehrleiter gestanden. Scheinwerfer hätte sie angeleuchtet. Doch all das war natürlich

...