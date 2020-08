Mannheim.Ein Flugzeug hat sich am Sonntagnachmittag in der Nähe des Mannheimer Flughafens bei einer Notlandung überschlagen. Dabei sollen sich nach ersten Erkenntnissen zwei Personen leicht verletzt haben, teilte die Polizei mit. Der Unfallort soll sich in der Xaver-Fuhr-Straße befinden. Vermutlich wegen eines technischen Defekts am Motor war der Pilot zu dem Manöver mit seinem Oldtimer-Doppeldecker gezwungen worden und nahm die Notlandung in einem Feld vor, berichtete ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Die Feuerwehr gab an, dass das Flugzeug auf dem Dach zum Liegen kam. Die zwei Insassen befreiten sich selbstständig. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Eine verletzte Person wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert, die zweite erlitt lediglich Schnittwunden, informierte der Sprecher der Polizei weiter und sprach von einem glimpflichen Ausgang.

Neben der Polizei und Rettung waren die Flughafenfeuerwehr, die Berufsfeuerwehr und der Führungsdienst im Einsatz.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.