Fontänenanlage am Wasserturm legt Pause ein

Mannheim.Am heutigen Montag wird das Wasser der Fontänenanlage am Friedrichsplatz für die turnusmäßige Reinigung abgelassen. Das teilte das Energieunternehmen MVV am Dienstag mit. Ab Freitag, 28. August, sprudeln die Fontänen dann wieder werktags von 12 bis 14 und von 16 bis 23 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 23 Uhr. Bis Sonntag, 4. Oktober, können sich die Mannheimer und die Besucher der Quadratestadt am Anblick der Fontänen erfreuen. Dann kommt die nächste Pause - denn anschließend wird die Anlage abgeschaltet und für die Winterpause vorbereitet.