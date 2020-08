Frankfurter Zoo: Mannheimer Pinguine fremdeln mit neuem Zuhause

Frankfurt.Nach neun Tagen Eingewöhnung dürfen die Mannheimer Pinguine endlich ihr neues Zuhause im Frankfurter Zoo beziehen. Ab heute teilen sich die 20 kleinen Frackträger aus dem Luisenpark das Gehege mit 30 anderen Humboldt-Pinguinen.

Die Frankfurter Pinguin-Schar ist damit auf einen Schlag von 30 auf 50 Tiere angewachsen. Allerdings nur auf Zeit. Denn die Mannheimer wohnen hier nur vorübergehend, bis ihre neue Anlage im Luisenpark fertig umgebaut ist. Schon früh morgens waren am 19. August die kleinen Vögel umgezogen - aus ihrem vertrauten Gehege im Luisenpark per Auto in ihr Übergangsdomizil in den Frankfurt Zoo. Dort angekommen wurden sie von einer Tierärztin untersucht und mussten erst einmal in Quarantäne.

Pinguine trauen sich nicht ins Gehege

Die ist nun, neun Tage später, endlich beendet und dem Kennenlernen untereinander steht nichts mehr im Weg - wenn die Mannheimer Pinguine nicht so schüchtern wären. Denn am Mittwoch erreicht diese Redaktion die Nachricht: Die kleinen Frackträger trauen sich noch nicht aus ihrer Absonderung raus. Um das Kennenlernen und die ersten Erkundungen der Neuen abzulichten, hat der Zoo nun eine Foto-Falle eingebaut. Der Pinguin-Blitzer soll die schüchternen Vögel im richtigen Moment erwischen, schließlich brauchen sie offenbar ein bisschen mehr Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Dabei waren die 20 Humboldt-Pinguine nach ihrem Umzug am 19. August freiwillig und putzmunter ins Becken der Quarantänestation gehüpft. Im Frankfurter Zoo leben seit Mai 2019 schon 30 Artgenossen, die sich nun das Gehege mit den Mannheimern teilen müssen. Ein Platzproblem durch die neuen Mitbewohner sollte es nicht geben, schließlich ist die neue Frankfurter Anlage laut Zooleitung groß genug: bis zu 80 Tiere könnten hier gut unterkommen.

Umzug bringt viele Vorteilen

Für die Mannheimer Pinguin-Gruppe hat der Umzug, so der Zoo in einer Pressemitteilung, viele Vorteile: Sie hatten einen kurzen Reiseweg, können als Gruppe zusammen bleiben und müssen sich nicht an neue Klimabedingungen gewöhnen. „Wir sind sehr froh, dass wir den Mannheimer Kollegen helfen können. Solche Kooperationen zwischen Zoos müssen bei der Konzeptionierung neuer Anlagen und Gehege unbedingt immer mit gedacht werden“, betont Zoodirekor Miguel Casares. Im Rahmen von Erhaltungszuchtprogrammen sei es enorm wichtig, dass ausreichend Platz für die Tiere vorhanden ist.