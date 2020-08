Frau angeblich angeschrien und geschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Am Dienstagabend soll in Ludwigshafen ein Mann auf offener Straße eine Frau geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge gegen 21 Uhr, dass in der Leuschnerstraße ein Mann eine Frau anschreien und körperlich misshandeln würde. Anschließend seien beiden zu Fuß in Richtung Goerdeler Platz und Goethestraße gegangen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Personen nicht angetroffen werden. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 25 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß, er hatte dunkle Haare und einen Bart und trug ein Basecap. Die Frau war etwa 22 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß und hatte blonde Haare. Die Polizei bittet Personen, die den Sachverhalt beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.