Frau angerempelt und Geldbeutel entwendet

Worms.Einer 55-jährigen Frau ist am Samstagabend in Worms der Geldbeutel entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, hob die Frau gegen 20.30 Uhr an einem Geldautomaten im Bereich des Lutherings Bargeld ab und wollte vor der Bankfiliale die Scheine in ihr Portemonnaie stecken. Dabei wurde die 55-Jährige von einem unbekannten Mann angerempelt, der ihr dabei den Geldbeutel entriss und in unbekannte Richtung flüchtete. Bei der anschließenden Spurensuche konnnte die leere Geldbörse aufgefunden werden, die Schadenshöhe ist laut Polizei unbekannt. Auch eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06241/852-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.