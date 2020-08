Mannheim.Eine 24 Jahre alte Frau hat am Freitagabend in der Mannheimer Innenstadt grundlos Passanten und anschließend Polizeibeamte attackiert. Wie die Behörde am Montag mitteilte, sei sie in Höhe von Quadrat Q7 erst verbal, dann körperlich auf die Leute losgegangen. Eine Person gab sich daraufhin als Polizeibeamter zu erkennen und hielt die Frau bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten fest. Die Frau habe anschließend in Richtung der Beamten geschlagen und getreten. Verletzt wurde niemand.

Nachdem sie die Polizei mit aufs Revier begleitete, kam sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Sie muss sich wegen eines tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte verantworten.