Frau bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nußloch.Bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 25. Juli in Nußloch ereignet hat, ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 72-Jährige zu Fuß auf dem Weg zur Bushaltestelle Nußloch Kreuz, als sich ihr an der Kreuzung Max-Berk-Straße/Weidhof ein dunkler Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit näherte. Die Frau konnte sich nur durch einen Sprung in den Graben vor einer Kollision retten, bei dem sie sich schwere Verletzungen zuzog. Der Pkw wird als groß und dunkel beschrieben (grau, anthrazit oder braun). Der Fahrer soll graue Haare gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621-174-4111 zu melden.