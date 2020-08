Frau stiehlt Lampen aus Baumarkt – Ladendetektiv leicht verletzt

Ludwigshafen.Eine 41-jährige Frau hat aus einem Baumarkt in der Oderstraße in Ludwigshafen zwei Lampen gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beobachtete ein 26-jähriger Ladendetektiv die Diebin am Donnerstag gegen 17.45 Uhr. Als die Frau den Laden verlassen wollte, sprach der Detektiv sie an und versuchte, sie aufzuhalten. Diese rannte in Richtung eines Autos, um mithilfe des Fahrzeugs zu flüchten. Es gelang dem 26-Jährigen, die Diebin festzuhalten. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem männlichen Fahrer des potenziellen Fluchtwagens geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963 22 22 zu melden.