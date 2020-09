Frau wird beim Gassigehen sexuell belästigt

Worms.Eine Frau ist am Samstagmorgen in Worms von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Mann ihr von hinten genähert und griff der Frau, die mit ihrem Hund spazieren ging an die Brüste. Als die Frau anfing zu schreien, flüchtete der Beschuldigte in Richtung Fahrweg.

Der Mann wurde mit einer Größe von 1,80 Metern und einem Alter von 30 bis 40 Jahren sowie sehr kurzen beschrieben. Er trug eine dunkelblaue Hose, ein hellblaues T-Shirt und Sportschuhe. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06241 852-0 bei der Polizei.