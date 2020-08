Frau zieht Messer bei Beziehungsstreit

Neustadt.Die Aussprache eines bereits getrennten Paares hat am Dienstagabend mehrere Streifenbeamten in Neustadt an der Weinstraße beschäftigt. Nach Angaben der Polizei trafen sich eine 21-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann auf dem Gelände einer Tankstelle zur gemeinsamen Aussprache, nachdem die Beziehung offensichtlich gescheitert war. Nach bisherigen Ermittlungen eskalierte das Gespräch und es kam zu Handgreiflichkeiten und Körperverletzungen, in deren Verlauf die Frau aus der Handtasche ein Küchenmesser zog.

Inwieweit das Messer eingesetzt wurde, ist noch unklar. Zeugen die auf das streitende Paar aufmerksam wurden, schritten ein und nahmen der Frau das Messer weg. Die 21-Jährige war alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,83 Promille.