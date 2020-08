Freibäder wieder weitgehend ausgelastet

Mannheim.Auch an diesem heißen Sonntag sind die Freibäder in Mannheim weitgehend ausgelastet. Ein Blick auf die Webseite schwimmen-mannheim.de zeigte am frühen Nachmittag lediglich wenige Plätze im Herzogenriedbad sowie am Heinz-Hunsinger-Sommerbad an. Die Kapazitäten werden dort fortwährend aktualisert. Wegen der Corona-Beschränkungen gibt es nach wie vor Grenzen bei den Besucherzahlen. Aus Sicherheitsgründen werden die Bäder nach Angaben der Stadt für den restlichen Tag geschlossen, wenn die Kapazitätsgrenze einmal erreicht ist.