"Fridays"-Aktion im Netz und auf Balkonen

Heidelberg.Rund 150 gebastelte und bemalte Schilder haben allein die "Fridays"-Unterstützer aus Heidelberg und Umgebung in die Bundeshauptstadt geschickt, berichtet Franca, einer der Organisatorinnen. Selbst dürfen sie ja nicht nach Berlin reisen. Dafür soll am Freitag, 24. April, um 12.05 Uhr überall im Land gesungen werden. Von Balkonen und aus den privaten Gärten wollen die Aktivisten sich Gehör verschaffen. Schülerin Anna Hermann etwa sagt: "Auch in der Coronakrise müssen wir auf die Wissenschaft hören und Krisen wie Krisen behandeln. "Unsere Aufgabe ist jetzt, dass wir zusammenhalten und uns verantwortungsbewusst verhalten. Wir sehen in Heidelberg-Solidarisch eine große Chance für parteiübergreifende Zusammenarbeit, in der alle aufgefordert sind zur Bekämpfung der Krise beizutragen. Dies erwarten wir auch im Klimaschutz", sagt Nadine Theisen, Studentin aus Heidelberg. Die aktuelle Situation zeigt, wie das möglich ist und, dass internationale Solidarität auf allen Ebenen lebenswichtig ist." Einen Überblick sowie Text und Melodie zum Aktions-Lied #NezstreikFürsKlima gibt es unter www.fridaysforfuture-heidelberg.de. miro