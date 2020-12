Frontaltzusammenstoß auf B 39 - zwei Schwerverletzte

Mühlhausen.

Nach einem schweren Unfall auf der B 39 sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstagmorgen zu einem Fontalzusammenstoß von zwei Autos an der Einmündung zur K 4271 in Richtung Tairnbach. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung ist die Fahrbahn wieder teilweise befahrbar. Der Verkehr aus Richtung Wiesloch wird in Richtung Angelbachtal an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern an.