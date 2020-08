Frontalzusammenstoß in der Innenstadt – Unfallaufnahme läuft

Mannheim.Aus bislang unbekannter Ursache ist es im Bereich der Bismarckstraße und des Parkrings in der Mannheimer Innenstadt zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 13.20 Uhr. Die Unfallaufnahme läuft noch, es kommt zu Verkehrsbehinderungen im umliegenden Bereich. Eine Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.