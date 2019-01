Fünf Jahre Haft für „falschen Polizeibeamten“

Hinter den Betrugsanrufen stecken oft organisierte Banden. © dpa

Mannheim.Zu einer Gesamfreiheitsstrafe von fünf Jahren ist heute am Landgericht ein 29-Jähriger verurteilt worden. Der Mann, der sowohl einen türkischen als auch einen deutschen Pass hat, räumte vor Gericht ein, bei dem Betrug an einer zur Tatzeit 82 Jahre alten Frau beteiligt gewesen zu sein. Zunächst hatte, so schilderte es die Staatsanwältin in der Anklage, ein dem Gericht unbekannter Mittäter vermutlich aus einem Call-Center in der Türkei die Frau mehrmals angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Er überzeugte die Seniorin 15 000 Bargeld, das sie zu Hause versteckt hatte, sowie weitere 15 000 Euro, die sie nach der Aufforderung des Anrufers von der Bank geholt hatte, dem nun Angeklagten auszuhändigen.

Dieser hatte wenige Stunden nach dem ersten Anruf des Komplizen bei der Frau an der Tür geklingelt und ein vereinbartes Codewort genannt. Erst über deutschlandweite Ermittlungen zu der Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ war man dem 29-Jährigen Monate nach der Tat auf die Schliche gekommen. Die aktuelle Strafe setzt sich aus dem Urteil in diesem Fall sowie einem weiteren Urteil des Landgerichts Ravensburg zusammen. Dort war der 29-Jährige wegen eines ähnlich gelagerten Deliktes zu drei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden. Dem Urteil heute ging eine Verständigung zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung voraus.