Fünf Täter schlagen auf 24-Jährigen ein – Zeugen gesucht

Mannheim.In der Dammstraße am Treppenabgang in Höhe des Alten Bahnhofs im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch griffen ein 19-jähriger Tatverdächtiger und seine vier männlichen Begleiter am Dienstag gegen 0.30 Uhr einen 24-Jährigen mit Schlägen und Tritten an. Der Geschädigte hatte zuvor nicht wie gefordert, sein mitgeführtes Bargeld ausgehändigt. Durch den Angriff erlitt der 24-Jährige Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Er wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/330-10 zu melden.