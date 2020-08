Fußgänger begeht nach Zusammenstoß mit Radfahrer Unfallflucht

Heidelberg.Ein Fußgänger hat sich am Dienstagmorgen in Heidelberg nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 69-Jähriger gegen 10 Uhr in der Sophienstraße in Richtung Adenauerplatz und wollte links einen auf dem Radweg laufenenden Mann überholen. Der Fußgänger machte einen Schritt nach links, woraufhin es zu einem Zusammenstoß kam, der Radfahrer daraufhin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fußgänger setzte seinen Weg fort, ohne sich auf den am dem Boden liegenden 69-Jährigen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4111 zu melden.