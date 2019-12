Gefährliche Phosphorbombe in Germersheim erfolgreich gesprengt

Germersheim.Eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Nacht zu Freitag in der Stadt Germersheim gesprengt worden. "Die Sprengung war erfolgreich" twitterte die Polizei kurz nach ein Uhr. Es werde weitere Informationen geben, sobald die Evakuierung der Gefahrenzone aufgehoben worden sei. Der mit Phosphor gefüllte 50 Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten auf der Baustelle Stengelkaserne gefunden und beschädigt worden.

Die eigentliche Gefahr bestehe nicht so sehr in Bombensplittern, sondern in der Phosphorladung, sagte ein Sprecher des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz über den Sprengkörper. "Phosphor reagiert auf Sauerstoff", sagte der Sprengstoffexperte. Der dabei entstehende Nebel sei sehr giftig. Daher sollte auch die Feuerwehr Wasserwerfer aufstellen, um ein mögliches Aufsteigen von Phosphornebel zu verhindern und die Gefahren zu minimieren.

Bürgermeister Marcus Schaile hatte unmittelbar nach dem Fund einen Krisenstab einberufen, um das weitere Vorgehen zu koordinieren. "Alle Häuser in einem Umkreis von 300 bis 400 Metern müssen evakuiert werden", berichtete er. Darunter sei auch die Asklepios Südpfalzklinik, was für eine enorme logistische Herausforderung sorge. Insgesamt, so schätzte Schaile, müssten etwa 2000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Einer von ihnen ist Hendrik Hildebrandt, der seine eigenen vier Wände direkt neben der Baustelle hat. Die Aufregung schien an ihm vorbeizugehen: "Das ist alles sehr entspannt hier", sagte er am Abend und verwies gleichzeitig auf die Gäste in den umliegenden Kneipen, die sich dort die Zeit vertrieben. Aus seiner Wohnung nahm Hildebrandt vor der Evakuierung noch ein paar Sachen mit. Da die Anwohner wohl erst in der Nacht in ihre Wohnungen zurück können, wollte er Unterschlupf bei Freunden finden

Patienten der Südpfalzklinik wurden vor allem nach Kandel verlegt, sagte Schaile. Die Bevölkerung wurde in der Sicherheitszone aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. "Viele kommen bei Freunden unter", sagte der Bürgermeister. Doch auch die Stadthalle, die "zum Glück" außerhalb der Gefahrenzone liege, biete Aufenthaltsmöglichkeiten. Schaile ging davon aus, dass die Arbeiten für die Sprengung ungefähr zwei Stunden lang dauern würden. "Dann können die Bürger hoffentlich in ihre Wohnungen zurückkehren."

In der Germersheimer Innenstadt waren im Laufe des Tages Straßensperren errichtet worden. Die Baustelle befindet sich mitten in der Innenstadt und ist ein Teil der ehemaligen Germersheimer Festung. Dort soll ein Wohngebiet mit 200 Wohnungen entstehen.