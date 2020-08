Gefahr für Waldbrände bleibt hoch

Rheinland-Pfalz.Die Gefahr für Waldbrände in Rheinland-Pfalz bleibt hoch. In weiten Teilen des Bundeslandes gilt bis einschließlich Dienstag die zweithöchste Warnstufe, wie aus dem Waldbrandgefahren-Index des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. An der rheinland-pfälzischen Landesgrenze zum Saarland ganz im Westen weist die Prognose für den (morgigen) Dienstag für ein Gebiet sogar die höchste Warnstufe aus. Ab Mittwoch wird sich die Lage laut Prognose wieder langsam entspannen. Die Waldbrandgefahr wächst mit lang anhaltender Trockenheit.