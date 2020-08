Gefahrenmeldungen lösen Feuerwehreinsätze in Apotheken aus

Heidelberg.Wegen Gefahrenmeldungen von zwei Apotheken in Heidelberg ist die Feuerwehr am Samstag auf den Plan gerufen worden. Bei der Überprüfung des Lagers in einer der Apotheken im Stadtteil Handschuhsheim entdeckte der Besitzer nach Polizeiangaben ein in Vergessenheit geratenes Behältnis mit Pikrinsäure. Gleiches galt für eine Zweigstelle der Apotheke im Stadtteil Kirchheim.

Nach Verständigung von Feuerwehr und Polizei wurde die nähere Umgebung der Apotheken zunächst gesperrt. Das Gebinde wurde daraufhin in beiden Fällen von verständigten Spezialisten des Landeskriminalamtes aufgenommen und entsorgt.

Bei Pikrinsäure handelt es sich um ein Gebinde. Sollte dieses austrocknen, so ist laut Polizei Vorsicht geboten, da das Gemisch sehr reaktionsfreudig ist. Wäre das Gefäß beispielsweise zu Boden gefallen, wäre eine Explosion möglich gewesen, klärte die Behörde weiter auf.